Come si diventa fascisti ovvero della memoria delle cause.

Domenica mattina, ad Anzio, ho fatto una lunga chiacchierata con una fotografa che farà un progetto su come si diventa fascisti. La domanda è enorme ed ha a che fare con l’esercizio della memoria, nei giorni in cui si ricorda la Shoa, in tutta Italia appaiono scritte naziste e il leader del primo partito d’Italia va a citofonare ad una famiglia tunisina guidato da una vecchietta orfana di figlio che gira con una pistola quando porta a spasso il cane.

Nell’esercizio della memoria, noi che pensiamo di farlo bene quell’esercizio, pensiamo sempre agli effetti. I morti. I rastrellamenti. Auschwitz. Le marce. Le folle, i balconi.

La domanda è come si arriva a tutto questo? E la domanda non può che riguardarci, ci riguarda molto più degli effetti, non nel senso che essi siano meno importanti ma nel senso che mentre gli effetti sono per noi qualcosa di lontano, di avulso, catalogato nella disumanità e che quindi non ci riguarda, le cause invece ci appartengono tutte e ci circondano.

Ricordare perché si diventa fascisti o nazisti è il vero esercizio della memoria, perché solo conoscendo le cause si possono evitare gli effetti.

La crisi. Negli anni 30 l’Europa viveva una crisi economica figlia della grande Guerra. Oggi viviamo una crisi meno grave (parlo dell’Europa), ma viviamo un lungo periodo di trend negativo dopo un dopo guerra ricco e pieno di speranza. Non serve essere degli psicanalisti bravi per comprendere che la brusca frenata dell’economia ha falciato le speranze di milioni di persone che erano sicure di fare uno step sociale in avanti cosi come era accaduto alla generazione precedente. Mercati saturi, concorrenza globale, conversioni industriali (il carbone in UK nell’era Tatcher è stato il pioniere di quel lungo trend che ancora continua, vedere alla voce ILVA) hanno generato una crisi intensa che ha ovviamente colpito il tessuto sociale europeo. La crisi ha segato le gambe alla speranza. Quella dei padri di migliorare la propria situazione, quella dei figli di fare un salto nella scala sociale.

Questo ha mandato in tilt tutto il sistema sociale. La frustrazione individuale si scarica addosso a chi ci sta intorno. Deprime i legami famigliari. Quelli di vicinato. Quelli di comunità. Se negli anni 60 stare insieme aveva a che fare con la gioia dell’essere vivi dopo la guerra ed anche con quella di mostrare la macchina nuova, oggi questo non accade più (anche se accade che la gente si indebiti per comprare macchine che non può permettersi pur di “mostrare” uno status). Accadeva anche che chi negli anni 60 non era contentissimo della sua condizione aveva almeno due cose in cui credere. Il paradiso o la rivoluzione. Il mondo dopo la guerra era solido. Si tagliava con l’accetta. In una certa forma DC e PCI erano essi stessi populisti con le loro promesse di benessere americano o rivalsa sociale e la differenza è che per la congiuntura astrale riuscivano spesso a mantenere le promesse (boom economico e statuto dei lavoratori, infrastrutture).

Cosa sta succedendo in questi anni in Europa e in tutto il mondo occidentale?

La frenata della corsa di ognuno di noi alla velocità dei nostri genitori si incrocia con i flussi migratori e con la competizione globale della manodopera fuori dall’Occidente. Gli stranieri sono diventati il grande alibi cavalcato dai sovranisti di destra e sinistra per giustificare il malessere e sembra essere l’unico rifugio psicologico.

Tornando a casa ci siamo fermati da un amico commerciante con cui non avevo mai parlato di politica. Anzio e Lavinio sono da anni territorio di “destra”, con i “fasci” noi di quel posto ci siamo cresciuti sui banchi di scuola non come accadeva al Visconti o nelle scuole romane. Si, ci beccavamo durante le elezioni, litigavamo, ma eravamo nostro malgrado una comunità perché vivevamo nelle stesse classi, nelle stesse case, nelle stesse piazze. Era impossibile non mischiarsi. Quindi in un certo modo noi di provincia, di quella provincia a sud di Roma, sappiamo come si è fascisti e perché. Non è un caso che Pennacchi, cittadino di Latina, prima di Canale Mussolini abbia scritto il fasciocomunista.

Anche come ci vestivamo. Prima di essere di destra o di sinistra, eravamo di provincia. Insomma ho chiesto a S. cosa vota e lui mi ha risposto: io non voto.

Come non voto, nemmeno Salvini?

No, tanto parlano tutti.

Dopo cinque minuti S. ha spiegato bene i problemi di Lavinio secondo lui. Ovviamente il primo problema percepito è l’immigrazione. Ecco se volete vedere un luogo multiculturale davvero quella è la provincia a sud di Roma. Quella convivenza (simile probabilmente a quella di molte periferie delle città e di altre province dormitorio intorno alle grandi città) sta avvenendo senza strumenti. Nei luoghi dove la convivenza è maggiore guarda caso ci sono meno infrastrutture, meno servizi, meno luoghi culturali. Questa integrazione è in corso e non solo non è governata, è proprio abbandonata, pronta per essere oggetto di qualche inchiesta appena si avvicinano le urne. Secondo S. chi viene qui e non ha voglia di lavorare deve andare via. Così chi ruba e chi tocca le donne. Per lui questi concetti non fanno una piega. Sono dogmi. La narrazione Salviniana è penetrata nel DNA anche di chi non va a votare. È diventata la genetica della convivenza. Se si parla con S. però è più facile convincerlo che ci sono più italiani che ammazzano le mogli che di tornare a votare. S. non ha mai votato. Manco Renzi. Solo una volta per un parente in una lista civica.

Ora noi possiamo pensare che S. sia uno stronzo. Che la gente come lui che vota o non vota, ma in qualche modo ha dentro di se tutto quel carico che noi ogni giorno derubrichiamo rabbiosamente in “razzismo” , non meriti la nostra attenzione. Invece sono proprio le persone come S con le quali noi dovremmo parlare. E come ci si parla? Di cosa ha bisogno S?

Di qualcuno che gli dice che il razzismo è brutto o di qualcuno che fa funzionare le cose intorno a lui in modo che non ci siano alibi al degrado (è colpa dei migranti qualsiasi cosa ormai). Basta? No. In Emilia Romagna è bastato, anche se non ovunque. In Calabria infatti no (anche se in Umbria e Calabria il centro sinistra ha cacciato candidature dal cappello e non gente radicata come la Santelli o Bonaccini). Al sud non basta più.

La cultura dell’alibi (evado perché lo stato non funziona e non se lo merita, non trovo lavoro per colpa dei migranti, ho perso il lavoro per colpa dell’azienda brutta e cattiva e capitalista) pervade questo tempo. Lo fa individualmente e collettivamente, autoalimentandosi. In un certo modo la gente come Salvini, Meloni, Trump e Le Pen e Wilders e via dicendo sono persone che hanno capito quell’aspetto psicologico, quella rabbia e invece di disinnescarla la alimentano per nutrirsene politicamente. La incarnano (un altro aspetto psicologico del politico che “somiglia”, uno di noi).

Io penso che la nostra missione sia quella di stare vicino agli S. Scardinare quella roba che si è incastrata in fondo in fondo. Non avere paura di dire che NON è vero che è colpa dei migranti. E che le cose di cui ha bisogno S si possono fare. Alla fine Bonaccini l’ha spuntata perché ha lavorato bene. Ha continuato a parlare di Emilia Romagna e non di massimi sistemi. Ha tenuto la barra sulla semplicità delle cose, perché alla fine questa crisi economica che ormai è profondamente psicologica, si scardina con cose semplici. Come sempre la soluzione di problemi complessi è molto più semplice di quello che pensiamo.

P.s. ci saranno esempi di come anche in luoghi dove si sta bene la narrazione razzista attecchisce. Certo. Perché quel veleno si insinua in quel contesto che dicevamo prima. Il fatto che viviamo un tempo in cui anche se stiamo bene e le cose funzionano, siamo immersi nella precarietà e non vediamo miglioramenti possibili con la stessa intensità di prima. La speranza di migliorare è un’enorme spinta sociale. Per questo bisogna tornare a pensare il Paese perché accanto alle cose semplici serve anche una visione reale e credibile attorno alla quale ricostruire il tessuto sociale.