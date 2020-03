“Tenere” le comunità ai tempi del Corona Virus

Ve lo spiego ancora meglio: in questo momento in cui stiamo combattendo contro un virus difficile da vincere anche se fosse vero ( e non lo è come dice il giornalista che fece quel servizio nel 2015 e come dicono gli scienziati) che è stato creato in laboratorio cosa cambierebbe alla nostra lotta saperlo? Nulla. Quindi perché Salvini lo diffonde? Per farsi dire bravo. Per farsi dire: hai visto che bravo, cosa ha scoperto, è il migliore, è meglio degli altri. Lui ha trovato la causa (e non gli scienziati, i virologi, e via dicendo), quindi solo di lui ci possiamo fidare. Come un pifferaio magico coi bambini del villaggio. Ecco vi prego. Adesso non è più solo una questione di Salvini. Adesso è una questione di tutti. Non è più una questione tra Salvini, Di Maio, Renzi e Zingaretti (che comunque forse il troppo testosterone non faceva bene nemmeno prima, figurati adesso, in cattività). Adesso è una questione, quella della tenuta, che ci riguarda tutti. Nuclei famigliari, comunità aziendali, tutti. Pensate a come sta reggendo la comunità dei medici. Pensate se si mettessero in malattia perché ai calciatori fanno i tamponi e a loro no. Se ci mandassero a quel paese perché vanno a lavorare senza protezione per salvarci la vita. Ecco prendiamo esempio da loro, indirizziamo le nostre energie per tenere e non per disfare.