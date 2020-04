Primo: la fiducia

La metà dei positivi di ieri provengono ancora da Piemonte e Lombardia. Ancora.

Siamo chiusi in casa da 5 settimane e in Lombardia da 6 con tutte le cose che sappiamo che sono andate storte soprattutto in Lombardia: zona rossa mancata a Bergamo e Brescia, gestione ospedali da denuncia, RSA non aggiungo altro.

adesso ci si aspetterebbe che Gallera ci venisse a dire questi 800 contagiati come si sono contagiati. Se il tema tracciamento è difficile (scusatemi penso che le tante app fatte dalle regioni non servano a nulla, l’ho scaricata anche io quella del Lazio, compilata poi riposta, a che serve se poi è solo volontaria?) e lo capisco che è difficile perché un tracciamento che funziona o è su tutti o non funziona. almeno potremmo attuare politiche di contenimento attivo, cioè andare a fare tamponi a tutti quelli che hanno avuto sintomi o malattia a casa o quelli già noti ai loro famigliari e almeno al loro condominio, colleghi se hanno lavorato e i negozianti prossimi con cui sono venuti a contatto. Una scheda per ogni contagiato con le persone che ha incontrato. Contatto telefonico con queste persone e organizzazione dei tamponi e quarantena di sicurezza per queste persone se proprio non potete fargli il tampone.

Spesa e farmaci e ciò che occorre a domicilio. Separazione di componenti famigliari anche asintomatici che abbiamo avuto contatto con contagiati e sintomatici.

So per certo che NON lo state facendo perché a Bergamo e provincia ci sono almeno due persone che conosco che sono state male. Sono rimaste nel loro nucleo famigliare. Ad una di queste persone è stato fatto tampone solo perché doveva tornare a lavorare. Ed era positiva. L’altra non ha avuto tampone e vive con il proprio nucleo famigliare a cui nessuno ha dato indicazioni di quarantena. Nessuno ha fatto loro tampone.

NON state monitorando il contagio. Non dico tracciando. Almeno monitorando. E dovete cominciare a dirci (e questo vale anche per la conferenza stampa delle 18 nazionale) se i morti sono morti nelle rsa, negli ospedali o a casa. Se sono morti in casa come avete gestito il nucleo famigliare.

Ad oggi l’unico dato certo, considerando che i tamponi sono un po’ aumentati ma non sappiamo quanti doppi ci siano dentro fatti per fare check a positivi già individuati, è la terapia intensiva che si svuota. Ma si svuota di 100 posti al giorno con 600 persone che muoiono quindi ci dobbiamo aspettare che ne siano entrati altri? La TI si svuota di morti o di guariti? Ecco per esempio questo dato: quante persone entrano ed escono dalla TI ogni giorno?

Come si fa a riaprire e stare tranquilli in questo enorme nebbione? La fiducia tra noi e chi ci governa è la prima chiave per la riapertura. Era già in crisi prima, figuriamoci se adesso non ci raccontate per bene come stanno andando le cose.