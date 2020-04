Lo Stato Etico e il paradosso dell’artigiano.

Stiamo vivendo un tempo strano. Siamo mezzi di qua e mezzi ancora di là, il che non si riferisce alla quarantena allo stare fuori e/o dentro casa, ma alla vita di prima e alla vita di dopo.

Per un po’ siamo stati nel limbo, la quarantena.

L’attesa è stata considerata giusta dalla maggioranza. Persino il paternalismo iniziale di Conte ci sembrava l’unico antidoto alla corsa sfrenata del virus. La paura ci ha fatto tornare bambini. Lettone di mamma e papà per tutti.

Adesso, con i numeri che calano (e vedremo quali effetti avranno i contagi che risalgono nei paesi che hanno riaperto tutto prima di noi) vogliamo tornare alla vita di prima.

Non abbiamo più paura, ma fretta. Fretta di tornare a lavorare, di tornare al nostro di là, al prima del virus anche se distanti e con le mascherine. Questa fretta sta premendo da varie parti sul Governo convincendo cosa sia più o meno importante riaprire prima. Come avevo scritto spesso: il calendario dei quando.

Lo Stato papà dice chi può aprire. Chi può vedersi e chi no, addirittura incartandosi sugli affetti stabili che hanno scatenato l’ira di Dio di ironia, se non ci fosse da piangere. Soprattutto se non ci fossero affetti stabili non riconosciuti dalla legge.

Lo Stato etico definisce cosa è importante e cosa no. Lo prioritizza. Lo farà di nuovo in autunno quando dovremo stare di nuovo in lockdown. Tu sì, tu no e la discriminante sarà ontologica (cioè basata sul chi sei tu e non sul come lo fai di essere tu….non so se si è capito)

Lo Stato Etico si è accanito sul runner in spiaggia come si accanisce sul mezzo metro quadro di occupazione di suolo pubblico di un ristorante, come mai fa per ristoratori evasori, gare truccate, concorsi regalati ai nipoti. Lo Stato Etico elargisce 600€ a tutte le partita IVA che tu fatturi cento al mese o centomila.

Abbiamo imparato che alcune pene sono immediate, comminate con soddisfazione nel Paese in cui i tanti “colpevoli” sfuggono da decenni alla giustizia (non penserete che Conte sia nato sotto un cavolo…Conte è vostro figlio). Il giustizialismo fatto Stato (sempre Etico) si accontenta di poco, mangia pop-corn davanti a scene da serie tv in cui elicotteri cacciano un bagnante da Mondello o un drone dei Quod scovano il bagnante a Rimini. Sono tra quelli che socraticamente pensa che se c’è una legge deve valere per tutti, ma diciamo che concordo che si è fatto sfoggio di una forza per questi casi forse eccessiva e non riscontrabile per altri reati più gravi. Volevate dirci che dovevamo stare a casa? MI pare che il Paese lo abbia capito molto bene anche se non avete ancora erogato quasi tutta la cassa integrazione a non so quanti milioni di lavoratori. Non abbiamo visto la stessa efficienza, ecco.

Lo Stato Etico ci chiederà di compilare un mucchio di carta: registri di sanificazione di uffici, fabbriche e locali che basterebbe controllare che gli ambienti siano puliti davvero e non solo su carta (dai che si può fare!), certificati medici che basterebbe digitalizzare (dai che si può fare!), autocertificazioni che con l’aggiunta dei congiunti e degli affetti stabili diventeranno l’apologia dei poliamori con buona pace della Chiesa Cattolica che ci ha triturato per decenni su cosa poteva essere amore e cosa no, presa spesso sul serio dallo Stato Etico suddetto che ancora oggi nega alcuni evidenti affetti stabili che abbiamo genitori che potrebbero essere fermati come rapitori di figli non biologici mentre il genitore biologico sta salvando vite in ospedale.

Infine, lo Stato Etico finisce per diventare iniquo.

Perché un artigiano non può aprire la sua bottega e finire i lavori commissionati prima del virus mentre il tabaccaio può restare aperto? Se ci sono norme per fare stare in sicurezza il tabaccaio perché non può stare in sicurezza anche l’artigiano? Un tabaccaio che vede decine di persone al giorno è più sicuro di due operai in un piccolo cantiere edile? Ci siamo stupiti degli altri Paesi che avevano norme di distanziamento meno dure delle nostre. In un primo tempo ci siamo anche detti che quelli bravi eravamo noi e quelli scemi erano loro. Diciamo che la verità con molta probabilità sta nel mezzo.

Sta nel mezzo perché c’è un limite al confine che può oltrepassare lo Stato, perché uno Stato Etico ha palesemente timore che i suoi cittadini siano come lui: stupidi (e ovviamente questo è il caso in cui vale sempre il viceversa, perché tale popolo tale Stato).

Uno Stato equo è uno Stato che “per tutti” dispone norme e fa in modo di essere presente nel controllo di queste norme. Uno Stato equo è uno Stato che “per tutti” dispone regole che non siano discutibili, che siano semplici, comprensibili e non interpretabili. Uno Stato equo evita che ogni regione, ogni comune, ogni singola beeep di provincia abbia le sue regole. Uno Stato equo non rilascia calendari del quando, ma dice a TUTTI, nessuno escluso come fare. Rispetti le regole? Puoi stare aperto. Ho visto panifici con dentro 4 persone con la bandana calata modello Far West stare aperti per tutta la quarantena. Nessuno li ha controllati.

Al massimo se ci sono categorie che in questo momento di crisi non possono ripartire perché un come non esiste (il tema scuola è molto complicato, soprattutto per i più piccoli sempre che siano diffusori, per carità, vi prego, diteci che avete chiuso tutti gli scienziati europei in un bunker a studiare e non a fare a gara di comunicati stampa) dice: queste attività NON possono ripartire perché non sapremmo contenere il contagio. Punto. Lo Stato Etico non sa organizzarsi per lasciare i propri cittadini liberi, ma genera regole e costrizioni per compensare la sua incapacità.

Lo stato Equo, in questi casi, indica la strada (regole uguali per tutti) e non sta sul ciglio a controllare che non si deragli, semplicemente si trasforma in binario. Ecco. La differenza tra lo Stato Etico e lo Stato Equo sono i binari. Siamo senza binari con centinaia di matti a bordo strada a dirci ognuno cose diverse. Ricordatevi che dopo lo Stato Etico è venuto il totalitarismo e ci dispiacerebbe assai dover confutare la teoria che la linea temporale non è ciclica.

p.s. ci vorrebbe un altro mega pippone sul tema paesi protestanti, ma lo evito. La Spagna farebbe troppa eccezione. Siamo proprio noi.

p.s. 2 stiamo entrando in uno scenario complesso a cui servirà creatività, intelligenza, solidarietà, visione alla lunghissima. Non siamo proprio noi.