Avete sfracassato le ovaie con il calcio.

Da molto tempo vediamo solo il TG di Skytg24 che ha coperto discretamente tutta la crisi e si è anche inventata una cosa carina Sky a Casa per cui tu invece di guardare il TG passi il tuo tempo a commentare il salotto del giornalista e a vedere che libri legge e via dicendo, quindi non sappiamo cosa facciano vedere Rai e La7.

Abbiamo smesso di vedere La7 dopo che Cairo ha pompato i commerciali pubblicitari della rete dicendo che il Covid era una grande opportunità commerciale (più o meno) e da quando prima del TG (che vediamo sul computer perché in cucina non abbiamo la TV) ci sono non so quanti spot prima di andare in onda.