La statua della lesbica nera (o del mettersi nei panni degli altri, capovolgendo le prospettive)

E’ molto complicato intervenire sul dibattito culturale in corso sul tema delle statue di uomini (a proposito sono sempre e solo uomini e bianchi ed etero, almeno ufficialmente) che fino ad ora abbiamo considerato padri della patria – nelle varie patrie – ed oggi vengono chiamati simbolicamente a rispondere dei crimini che all’epoca non lo erano.

(Foto di Richard Baker/Getty Images)

Nelle tre righe che ho scritto sopra, il verbo abbiamo è voce del verbo avere e si riferisce a “noi”. Ma “noi” chi? Chi siamo i “noi che abbiamo qualcosa”? E forse la risposta sta tutta qui. In quel noi e nel verbo “avere”.

Se chi abbatte la statua di Cristoforo Colombo lo fa perché la scoperta delle Americhe ha determinato la strage di milioni di indigeni (dove con indigeni si intende quelli che abitavano lì prima che l’uomo bianco arrivasse), chi vorrebbe conservarla dice che (come ha tentato con gran rumori di unghie stridenti il governatore di NY Cuomo) quelle statue oggi non sono più simbolo della conquista dell’Europa, ma della rivalsa della comunità italiana che negli USA è stata spesso trattata alla stregua dei neri. Non solo negli USA, siamo stati i neri d’Europa e anche tra di noi tra nord e sud (“non si affitta a negri ed italiani”, non si affitta ai terroni, e così via).

E quindi la ragione dove sta?

La ragione sta dalla parte di chi ricorda Winston Churchill come uno di quelli che ha liberato l’Europa dall’orrido nazifascismo o questo aspetto non può e non deve coprire le idee che Churchill aveva su neri, zingari e affini?

Montanelli era solo un uomo del suo tempo o era un pedofilo? E quarant’anni dopo, come ha giustamente ricordato qualcuno, era giusto riderci su ancora o magari era giusto rendersi conto che quella roba era una cosa schifosa, abominevole e il fatto che fosse normale e che lo facevano tutti non la giustificava? E questo probabile non tolga nulla al fatto che sia stato un grande giornalista.

Gli italiani in Africa sono stati brava gente come ci hanno raccontato per tutta la nostra infanzia o si sono macchiati anch’essi di terribili crimini nei pochi paesi dove sono arrivati con grande ritardo nella corsa coloniale? E quando faremo i conti con questa cosa?

Ma torniamo alla domanda di prima che ha a che fare con quel “noi” e con il verbo “avere”.

Noi abbiamo memoria. Mediamente noi europei e americani bianchi possediamo una memoria. Ne abbiamo, anzi, molte di memorie: abbiamo una memoria di famiglia, abbiamo un cognome, sappiamo da dove veniamo, da dove venivano i nostri nonni, che significato ha il nostro cognome. Anche se ovviamente conosciamo la storia dei cognomi dei padri. Noi nel ricostruire la storia personale procediamo a ritroso per patronimici. Persino noi, inconsapevoli, abbiamo il grande rimosso delle storie femminili. Poi abbiamo mediamente una memoria collettiva che è religiosa (nei limiti, molti di noi per esempio non sanno di avere origini ebraiche e di avere antenati che furono costretti alla conversione), è politica ed è storica. Noi sappiamo di noi. Noi abbiamo noi.

Esiste un pezzo di mondo che non può dire lo stesso perché i propri antenati sono stati deportati e di loro si è persa la memoria. Si è persa la provenienza. Probabilmente la religione. La storia. Io so che la mia bisnonna veniva dall’Ungheria. E sono Italiana. Non dico Europa. Dico Ungheria. Dico Italia. Oggi chi può dire da quale parte dell’Africa provenivano i propri antenati se non utilizzando il “forse” e solo sulla base delle informazioni sulla tratta degli schiavi?

Noi e quando dico noi, intendo noi bianchi europei e americani abbiamo il privilegio di sapere da dove veniamo senza citare il privilegio economico derivante da secoli di sfruttamento da cui nessuno di noi può sentirsi assolto perché tutti ne abbiamo beneficiato anche indirettamente e in parte ne beneficiamo ancora anche quando serviamo a tavola un’insalata di pomodori pagata 1 euro al kilo.

Se in quel “noi abbiamo” volessimo includere anche il resto del mondo (dove nel resto del mondo se vogliamo possiamo annoverare anche donne e omosessuali) non possiamo lasciare che i simboli siano quelli di prima.

O ne aggiungiamo altri o corrediamo questi simboli di una storia che li completi. Noi non possiamo renderci conto (lo scriveva benissimo la scrittrice Francesca Melandri giorni fa qui ) sul tema che noi, per esempio, dell’essere neri negli Stati Uniti non sappiamo proprio nulla.

Ma possiamo fare un esercizio. Quello dei panni degli altri.

Ora chiudete gli occhi. Provate a fare sì che Churchill, Washington, Montanelli e tutti questi signori siano neri. Poi mettetegli anche la gonna e già che ci siete anche un bel boa rosa o rainbow. Ora tu uomo bianco ti sentiresti rappresentato se tutte le statue del mondo fossero di lesbiche nere? Dì la verità.