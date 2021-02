Se Mentana non sa l’italiano e Rosa Parks può insegnarlo a tutti noi.

Ieri sera Mentana aveva tra gli ospiti una donna: Serena Sileoni, direttrice dell’Istituto Bruno Leoni intervenuta non a parlare di costume e società, ma del famoso ministero della transizione energetica. Finalmente, si direbbe, anche Mentana si è ricordato che esistono le donne.Però, prima di presentare Sileoni le ha chiesto: “saluto il direttore… o la direttrice?” e Sileoni ha risposto: “direttore va bene!”

Punto primo. Il femminile di “direttore” è “direttrice”. Lo dice l’Accademia della Crusca molto bene in questo lungo pezzo dedicato ai femminili delle professioni. Non è nemmeno una di quelle parole tipo architetta o ingegnera che rappresentano dei neologismi coniati ad hoc.

Quindi la discussione dovrebbe finire alla domanda di Mentana: la domanda è mal posta, è grammaticalmente sbagliata, non avrebbe nemmeno dovuto farla.

Perché Mentana la fa? La fa perché Sileoni non gestisce un istituto di educande, ma gestisce un Istituto di Studi Economici e quel “direttore”, secondo Mentana, si adatta meglio al contesto.

Premessa: chi scrive si è trovata spesso in questa dinamica e spesso non ha risposto o ha risposto come Sileoni. Io ero l’ingegnere, il direttore della Fiat di Napoli e via andando e quando qualcuno mi chiamava direttrice o ingegnera un piccolo, minuscolo pezzo di me si chiedeva sempre se non ci fosse dell’ironia dentro, un tratto sminuente rispetto al termine direttore o ingegnera. Solo il termine dottoressa metteva tutti d’accordo anche se a me ogni tanto sembrava sempre di dovermi cercare lo stetoscopio appeso al collo. Questo problema (credo) lo abbiamo solo noi in Italia, perché in inglese è quasi tutto neutro. Managing Director lo è per tutti. Writer è per tutti. Engineer è per tutti. Ma siamo italiani e parliamo italiano. (p.s. segnalatemi se ci sono altre lingue che hanno lo stesso problema, mi interessa)

In 20 anni di militanza LGBT ho imparato ad usare l’identità di genere in modo diverso. Se vuoi essere chiamato maschio e sei biologicamente donna, non mi pongo la questione, la rispetto. Ma qui è diverso. Non si tratta di rispettare la percezione di un individuo che si sente altro rispetto a quello che la biologia ha determinato.

Il tema è che come esiste l’omofobia interiorizzata (che ti fa sentire sbagliato, che ti fa stare nascosto, ecc), il razzismo interiorizzato (per cui molti neri si vestono elegantissimi per paura di essere presi per ladri se salgono in metro vestiti troppo casual) esiste la misoginia interiorizzata.

Come si fa questa battaglia di avanguardia? Puntando il dito, accusando le donne che si fanno chiamare direttore di maschilismo (quindi di misoginia interiorizzata) perché – arrivate a sfondare il tetto di cristallo – non hanno ancora l’immediato riflesso di usare le parole al femminile? Sarebbe come dire ad un nero che non si mette i jeans strappati o che si stira i capelli che è razzista. O ad un gay che non si sente degno di fare il genitore (non che non voglia figli, è diverso!) che è omofobo. In qualche modo (per me) in tutte le cose di cui sopra c’è del maschilismo, del razzismo e dell’omofobia. Come c’è della transfobia in chi non riconosce a chi si sente donna, di esserlo perché la biologia non lo ha determinato in partenza (e lo so che qua apro un putiferio con una parte del femminismo, sorry).

Questa battaglia è difficile. Non si fa puntando il dito, accusando le persone. Si fa con l’esempio. E dall’esempio ne nasceranno altri. Come dice Kamala Harris, lei è lì perché Rosa Parks non si è alzata. Qualcuna di noi è dove sta perché qualcun’altra ha fatto cose che in quel momento la maggior parte delle donne non avrebbe fatto. Io mi sono unita civilmente con la mia compagna anche perché una trans si è ribellata a Stonewall contro i raid della polizia. Qualcuno arriva prima, qualcuno arriva dopo. È la storia di tutti i movimenti contro le discriminazioni. Non si arriva mai tutti insieme e non ha senso chiederlo, però si cammina guardando avanti e indietro. Chi sta davanti, almeno, deve sempre guardare anche indietro.

È una lunga, lunghissima marcia che non deve mai lasciare nessuno indietro e ognuna di noi deve lavorare su stessa prima che sulle altre.

Una cosa è certa: Mentana ha bisogno di ripassare la grammatica italiana e nel fare la domanda costruisce automaticamente una gabbia per Sileoni. Se l’avesse chiamata direttrice probabile che Sileoni non avrebbe detto nulla, non avrebbe detto: mi chiami direttore, prego! Ma se fai la domanda sposti il tema dal Ministero della Transizione energetica al fatto che Sileoni è una donna che può parlarne. E’ questo è grave.