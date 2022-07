Trent’anni fa.

Trenta anni fa arrivavo a Palermo per la seconda volta della mia vita.

La prima di cui ho memoria.

“Tornavo” a casa, una casa negata perché i migranti della Sicilia si dividono in due categorie: quelli che tornano sempre e quelli che non tornano mai. Perché le vie di mezzo non appartengono a quella terra, non appartengono al nostro sangue, tutto è drammatico sia la nostalgia della lontananza che quella del ritorno. E mio padre era di quelli che preferiva non tornare.

Io sono di quelli che torna anche se non è da lì che sono partita.

La Sicilia veniva da noi, quindi la conoscevo nei racconti, nella parlata di mia zia, dei miei nonni per ciò che ricordo, delle mie prozie che vivevano a Roma (noi eravamo migranti doppi perché dalla Sicilia a Roma alla Lombardia, raddoppiando dolore e sforzo del ritorno).

Quel 19 luglio, era morto da poco Giovanni Falcone.

Dal 23 maggio sono passati nemmeno due mesi.

Palermo è blindata, cupa e viva allo stesso tempo. Triste e reattiva. Tutto insieme. Io ho 16 anni e in quei giorni giro per i quartieri di Palermo facendo fotografie (col rullino in B/N) e le mie zie comandano mio cugino di seguirmi per paura che mi accada qualcosa. Mi infilo ovunque, con l’incoscienza di chi non è cresciuto sapendo dove non si può andare e dove sì (e di chi ha 16 anni). Non chiedo permessi, fotografo scritte, manifesti, persone, bambini che vendono sigarette Marlboro di contrabbando vicino alla Martorana.

Il 19 luglio del 1992 la Mafia fa esplodere mezzo quartiere per ammazzare Paolo Borsellino. Una strada sventrata, i vetri rotti fino agli ultimi piani. Beirut.

Il 23 maggio era toccato ad un tratto di autostrada a Capaci.

Il 19 luglio un pezzo di città.

In meno di 60 giorni la Mafia ha aperto voragini per inghiottire due dei suoi figli. Due dei suoi figli più figli.

Per caso ero lì. Appena arrivata in una terra che aveva cominciato a piangere a maggio e le cui lacrime sembravano finite e invece ricominciarono. Caponnetto disse: “E’ tutto finito”. Tutti ci mettemmo paura a quelle parole.

E invece quel fondo (credo) divenne la pedana di un rimbalzo, perché c’è sempre un fondo da cui si riparte, da cui si risale, da cui si reagisce.

Le morti di Falcone e Borsellino (e di Francesca Morvillo e degli agenti Schifani, Montinaro, Dicillo, Loi, Catalano, Li Muli, Cosina, Traina) hanno chiuso un ciclo, un’epoca è stata spazzata via completamente.

E dopo 30 anni quella Storia ancora non è stata raccontata del tutto, ancora non sappiamo tutto.

Spesso penso, ricordando quelle voragini, quello sfoggio di violenza, che non sappiamo niente.